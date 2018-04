Weer slachthuis dicht door schandaal: vlees in beslag genomen om gebrekkige hygiëne Hans Verbeke en Antoon Verbeeck

04 april 2018

05u00 97 De Krant Weer moet een slachthuis de deuren sluiten, ditmaal in Heist-op-den-Berg. De erkenning van het bedrijf is gisteren ingetrokken door het Federaal Voedselagentschap, na een stroom van pv's voor onder meer gebrekkige hygiëne.

Het runderslachthuis in Heist-op-den-Berg ligt al jaren in de clinch met het Federaal Voedselagentschap. Sedert 2015 maakten controleurs van het FAVV tientallen processen-verbaal op. Die gaan niet alleen over hygiëne, maar ook over het onderhoud van de infrastructuur, de gebrekkige opleiding van het personeel en het intern systeem van kwaliteitscontrole. "Om de voedselveiligheid te garanderen, werden in de voorbije maanden meermaals volumes vlees in beslag genomen", zegt woordvoerster Katrien Stragier van het FAVV.

"Een half jaar geleden werd een herstelplan opgemaakt met de bedoeling om de inbreuken aan te pakken, maar dat leverde niks op. Er restte ons dan ook geen andere keuze dan de erkenning van het slachthuis in te trekken." Zaakvoerder Frederik Mortelmans reageert strijdvaardig. "Wij werken zoals het hoort en zullen de intrekking met alle mogelijke juridische middelen aanvechten. De tekortkomingen waarover het FAVV het heeft, zijn inmiddels achterhaald. We kregen onlangs zelfs nog een certificaat na een grondige audit."

