Weer slaat raket in nabij Amerikanen 10 januari 2020

In de buurt van een door Amerikaanse troepen gebruikte luchtmachtbasis in de Iraakse stad Balad is gisteravond een raket ingeslagen. Dat meldde de Iraakse nieuwssite Al-Sumaria op basis van Iraakse veiligheidsbronnen. Er zijn geen berichten over mogelijke slachtoffers of schade. Ook is nog onduidelijk wie de raket heeft afgevuurd. De belangrijke sjiitische leider Qais al-Khazali ontkende iedere betrokkenheid. Zijn milities willen net als Iran dat de Amerikaanse troepen zich terugtrekken uit Irak. Ze dreigden met vergelding na de Amerikaanse drone-aanval waarbij topgeneraal Soleimani en een belangrijke militieleider omkwamen.

