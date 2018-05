Weer schietpartij met klemgereden chauffeur 19 mei 2018

00u00 0

In het Oost-Vlaamse Aalter is de politie gisteren betrokken geraakt bij een schietincident. Een man was er met zijn wagen op de vlucht geslagen bij een gewone controle. Toen hij werd klemgereden, reed de man recht op een agent af, die het vuur opende. De chauffeur crashte enkele honderden meters verder tegen een boom en raakte gewond door glasscherven. "De precieze omstandigheden worden nog onderzocht, maar er is een verdachte opgepakt", zegt het parket. Het labo van de federale politie kwam ter plaatse voor onderzoek. (JEW/WSG)