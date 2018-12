Weer prijs voor Nina 04 december 2018

00u00 0

Het belooft een drukke decembermaand te worden voor Nina Derwael. Gisteren mocht de 18-jarige gymnaste het Vlaams Juweel ophalen, een trofee van de Vlaamse Gemeenschap die een sporter maar één keer in zijn of haar carrière kan winnen. Op de erelijst volgt ze snowboarder Seppe Smits op. De jury was unaniem. Derwael won goud op het WK, als eerste Belgische gymnaste ooit, verlengde haar Europese titel op de brug met ongelijke leggers en won EK-zilver aan de balk. Een unicum, waarvoor haar eerder al de Nationale Trofee voor Sportverdienste werd toegekend die ze op 18 december in Brussel in ontvangst mag nemen. Voor de verkiezing van Sportvrouw van het Jaar is Derwael eveneens de favoriete, net als voor de Vlaamse Reus, die vrijdag uitgereikt wordt. "Neen, het went niet. Elke prijs doet plezier, zeker in een jaar waarin de Belgische sporters het heel goed deden. Of ik straks Sportvrouw van het Jaar word? Dat weet ik niet, er waren zo veel glansprestaties." Eddy De Smedt, die 33 jaar actief was binnen het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) waarvan de laatste 22 jaar als topsportdirecteur, kreeg de Vlaamse Prijs voor Sportverdienste. (VH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN