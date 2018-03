Wéér polemiek over WK-bal 26 maart 2018

Het wordt stilaan traditie. Elk groot toernooi hebben doelmannen bedenkingen bij de officiële bal - de ene keer is hij te licht, de andere keer zwabbert hij te veel. Het is niet anders met de Telstar 18 van Adidas. "Het is onmogelijk om met dat ding te werken", zuchtte Pepe Reina, wellicht tweede keeper van Spanje. "We gaan minstens 35 goals vanop afstand zien." David De Gea had dezelfde mening: "De Telstar is slecht gemaakt - hij voelt raar aan." Marc-André ter Stegen van Duitsland zei dan weer: "De bal beweegt veel te veel." Overal kritiek dus, behalve bij de Rode Duivels. Simon Mignolet haalde immers de schouders op: "Ik ben het intussen gewoon dat een bal nadelig is voor een doelman. Ik ben er niet mee bezig." (PJC/NP)

