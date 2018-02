Weer of geen weer: de was moet buiten 15 februari 2018

Als er in onze contreien een flinterdun wit laagje ligt, breekt meteen paniek uit, maar in de IJslandse Westfjorden verliezen de inwoners er hun gevoel voor humor niet bij. Rebekka Guðleifsdóttir wilde haar man - die in hoofdstad Reykjavik verblijft - graag "de geflipte hoeveelheid sneeuw" tonen in haar thuisstadje Ísafjörður. Een halfuur lang groef ze een smal gangetje in de sneeuw. De foto werd meteen honderden keren gedeeld. "Voor alle duidelijkheid: ik ben 174 cm groot en sta rechtop." Toch maar beter een droogtrommel kopen? (MU)

