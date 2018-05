Weer obus mee naar huis genomen Amper twee dagen na dodelijke ontploffing 29 mei 2018

Amper twee dagen nadat een man in het West-Vlaamse Oostrozebeke is omgekomen toen hij een obus uit de Eerste Wereldoorlog probeerde te openen, heeft in het Limburgse Bocholt een onbekende eenzelfde springtuig mee naar huis genomen. Politie en DOVO werden zondagmiddag verwittigd dat het springtuig langs het kanaal lag. Toen de ontmijningsdienst ter plaatse kwam, was het projectiel al gestolen. "Het gaat nochtans om een afgevuurde obus met gewapend ontstekingsmechanisme. Elke aanraking of verplaatsing kan gevaarlijk zijn", waarschuwt DOVO. De dienst behandelt 3.200 oproepen per jaar in het kader van ophaling van historische munitie. Aan de betrokkenen en aan mogelijke getuigen wordt dringend gevraagd zich te melden bij de politie. (MMM)

