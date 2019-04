Exclusief voor abonnees Weer nieuwe gastheer voor 'Proms': Bart Peeters 05 april 2019

Bart Peeters (59) wordt de nieuwe presentator van de Night of the Proms. Hij volgt Pieter Embrechts op die na één editie al afscheid neemt. Zijn voorgangers Carl Huybrechts en Kobe Ilsen hielden het nochtans respectievelijk dertig en drie seizoenen uit. "Het is eigenlijk toeval dat zij voor een langere tijd aan Night of the Proms verbonden waren. Wij vragen hen niet altijd met een lange verbintenis in gedachten", verklaart Annelies Vrijdag van PSE Belgium.

