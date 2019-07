Exclusief voor abonnees Wéér niet overtuigend Club Brugge 3 Union 2 16 juli 2019

't Is voorlopig niet de oefencampagne van Club Brugge, dat gisteren opnieuw een matige prestatie afleverde tegen 1B-club Union. Clement liet een zevental basisspelers opdraven, toch kregen de Brusselaars voor de rust meer kansen dan blauw-zwart. Een gruwelijke blunder van Amrabat leidde de 0-1 in. Voorbij het halfuur camoufleerde de gelijkmaker van Mechele de tot dan toe zeer zwakke match van Club, bij wie met Sobol, Okereke en Deli drie nieuwkomers aan de aftrap stonden. Voor Okereke is het nog wat aanpassen, maar Deli maakte deze keer wél indruk - de Ivoriaan pikte op hoekschop bovendien zijn eerste doelpunt mee. Amrabat zette zijn foutje recht met een prachtig schot in de bovenhoek - de 3-1-voorsprong aan de rust was evenwel geen correcte weerspiegeling van een lange tijd slappe eerste helft van blauw-zwart. Na de pauze begon Club opnieuw slecht, Union lukte al snel de aansluitingstreffer. Onder meer Kossounou en Rezaei maakten net als in Deinze tegen Zagreb een slechte beurt. Bij Club bleven Dennis (enkel) en Sagna (overbelasting) aan de kant. Minder dan twee weken voor de start van de competitie lijkt blauw-zwart allesbehalve klaar voor de zware augustusmaand die hen wacht. 't Is dan ook uitkijken naar de Brugse Metten van vrijdag, waarin de typeploeg tegen Sporting Lissabon in de allerlaatste oefenpot voor een soort van examen staat. (TTV)

