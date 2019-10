Exclusief voor abonnees Weer nét niet tegen Andreescu Mertens 03 oktober 2019

Net als in de kwartfinale van de US Open legde Elise Mertens (WTA 23) in Peking Bianca Andreescu (WTA 6) bijna twee uur lang het vuur aan de schenen, maar kwam ze toch als verliezer uit de strijd. Met 6-3, 7-6 ging de 19-jarige Canadese naar de derde ronde. Mertens had kansen te over om de match met een derde set te verlengen, maar Andreescu redde, na een fabuleuze rally, een setpunt bij 5-4 terwijl de Limburgse uit twaalf breakpunten maar vier keer succes puurde. Een gemiste kans in een wedstrijd die enkel naar het einde toe de kwaliteit van hun partij in New York evenaarde. "Het was een heel zwaar gevecht", zei Andreescu. "De partij had alle kanten kunnen opgaan." Normaal gezien had Mertens volgende week nog het toernooi van Tianjin op haar programma staan, maar gezien de last aan haar knie en het gegeven dat ze bijna zeker geplaatst is voor de B-Masters in Zhuhai werd daar gisteren nog over beraadslaagd. Nog dit: Mertens is volgende maandag quasi zeker weer lid van de top 20. (FDW)

