Weer minder werklozen 06 november 2018

De Vlaamse werkloosheid is in oktober met 8,2% gedaald in vergelijking met vorig jaar. Dat meldt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). De werkloosheid in Vlaanderen daalt nu al meer dan 3 jaar onafgebroken. Vlaanderen telde vorige maand 192.129 werkzoekenden. Dat zijn er 17.124 minder dan vorig jaar. De daling zette zich door in elke leeftijdscategorie, voor elk opleidingsniveau, bij elke werkloosheidsduur en ook bij Vlamingen van allochtone origine. Ook bij de werkzoekenden ouder dan 50 jaar nam de werkloosheid licht af, met 3,5%. Dat de werkloosheid hier trager daalt, komt volgens Muyters omdat mensen langer beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt, waardoor het aantal werkzoekende 60-plussers aangroeit.

