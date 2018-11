Weer minder baby's geboren 07 november 2018

00u00 0

Er zijn vorig jaar 63.838 kinderen in ons land geboren, een daling van bijna 3% tegenover 2016. Dat meldt het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie. Al sinds 2010 daalt het aantal geboortes. De trend doet zich in alle provincies voor, maar vooral in West-Vlaanderen. Ook werden er minder eerste kinderen geboren (44,6% van het totale aantal). Dat zal het aantal geboortes de komende jaren negatief beïnvloeden, want vrouwen die een eerste kind krijgen, gaan meestal voor een tweede of derde. Vlaamse moeders krijgen hun kinderen erg laat, gemiddeld op 29 jaar. 2,9% was vorig jaar 40 of ouder op het moment van de bevalling. 17,4% was 35 of ouder. Slechts 0,28% was jonger dan 18. (FT)