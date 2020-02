Exclusief voor abonnees Wéér mijlpaal en de volgende al in zicht Machine Ronaldo 24 februari 2020

00u00 0

Siiiiiii. De machine blijft maar draaien. Ook op zijn 35ste. In zijn duizendste match als prof maakte Cristiano Ronaldo zijn 725ste goal uit zijn loopbaan. Een doelpunt waarmee hij zich bij een aantal bijzondere recordhouders voegde in de Serie A. Net als Gabriel Batistuta (Fiorentina, 1994) en Fabio Quagliarella (Sampdoria, 2019) scoorde hij in elf competitiewedstrijden op rij. Volgende week in de topper tegen Inter kan hij er een unieke reeks van maken - tenminste als die match doorgaat in volle Coronapaniek in Noord-Italië. Juventus won met het kleinste verschil bij SPAL en legt zo de druk bij zijn achtervolgers. Voor Ronaldo is het zijn strafste reeks ooit in een competitie. Lionel Messi heeft nog altijd het alltimerecord in één van de vijf grootste liga's. Hij scoorde in 2012 in 21 competitiematchen op rij. (KTH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis