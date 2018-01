Weer meniscusblessure Samatta? 00u00 0

Genk maakt zich opnieuw zorgen over de rechterknie van Aly Samatta. De Tanzaniaanse aanvaller ondergaat vandaag een medisch onderzoek aan de meniscus, waaraan hij in november geopereerd is na een scheurtje opgelopen in de wedstrijd tegen Sporting Lokeren. In principe zou Samatta donderdag in de tweede helft van het oefenduel tegen Arminia Bielefeld zijn wederoptreden moeten gemaakt hebben bij Genk, maar tijdens de opwarming in de rust viel hij geblesseerd uit aan dezelfde knie. Het is nu wachten op de precieze diagnose en of Samatta weer weken buiten strijd is. Dat zou de zoveelste pech zijn in de dit seizoen al zo druk bevolkte ziekenboeg van Genk

