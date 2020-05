Exclusief voor abonnees Weer meer volk op trein en bus 29 mei 2020

Vervoersmaatschappijen De Lijn, MIVB en NMBS zien gestaag meer volk op de bussen, trams, metro's en treinen. De Lijn noteert een bezettingsgraad van 25 à 30%. In het begin van de lockdownperiode was dat 12%, klinkt het. Op de treinen waren de voorbije weken ongeveer 5% van de zitjes bezet. Dat is tijdens de spitsuren nu gestegen naar 9%. Terwijl de NMBS aan het begin van de lockdownperiode nog 90.000 reizigers per werkdag telde, zijn dat er nu 181.000. Als is dat nog steeds slechts 20% van het normale aantal pendelaars. De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB ziet de reizigersaantallen stijgen van 22% naar 28% in de metrostellen en 30% bovengronds.