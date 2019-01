Weer meer gedetineerden in onze gevangenissen 10.305 03 januari 2019

Het aantal gedetineerden in onze gevangenissen is in december opnieuw opgelopen tot 10.305. Dat blijkt uit cijfers van justitieminister Koen Geens (CD&V), die streeft naar een cijfer onder de 10.000. Met 10.065 gedetineerden was die magische kaap in augustus nog dichtbij, maar in de zomer daalt het aantal gevangenen traditioneel omdat er minder rechtbankzittingen zijn en dus minder vonnissen. Toch is er sprake van een aanzienlijke verbetering: in 2014 zaten op een gemiddelde dag 11.587 personen vast. Redenen voor die afname? "De uitbreiding van het elektronisch toezicht en de specifieke plaatsen voor geïnterneerden", zegt Geens.