Weer mag Francken terrorist niet uitwijzen 06 april 2018

"Slecht nieuws. De vreemdelingenrechtbank houdt een tweede geplande repatriëring van een veroordeelde Marokkaanse terrorist tégen." Zo deelde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) op sociale media mee dat hij een Marokkaan die veroordeeld is voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering (nog) niet mag uitwijzen. De reden? Volgens de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft de Dienst Vreemdelingenzaken het folteringsbeginsel, ofwel artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, onvoldoende getoetst. Dat artikel bepaalt dat je niemand gedwongen kan terugsturen naar een land waar de mensenrechten van de persoon in kwestie dreigen te worden geschonden. In maart kreeg Francken ook te horen dat hij een veroordeelde Syriëstrijder uit Marokko om dezelfde reden niet mocht uitwijzen. (IVDE)

HLN