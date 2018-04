Weer koppel uit Diest verongelukt 24 april 2018

Voor de tweede keer in vier dagen tijd is een echtpaar uit Diest verongelukt. De 80-jarige man en zijn 78-jarige vrouw kwamen gisteravond om het leven in Hechtel-Eksel, toen een bestelwagen die uit de andere richting kwam om een nog onduidelijke reden van zijn rijbaan afweek en frontaal tegen de Mercedes van het koppel knalde. De man en vrouw werden nog gereanimeerd, maar overleden aan hun verwondingen. De bestuurder van de bestelwagen raakte zwaargewond. Vorige vrijdag stierf een ander echtpaar uit dezelfde Vlaams-Brabantse stad bij een motorongeval in het noorden van Wales. Danny Pieraerts (65) en Agnes De Schuymer (64) kwamen eveneens in botsing met een tegenligger. (MMM)