Wéér klachten over nepreclame met BV's 11 juni 2020

De financiële waakhond FSMA waarschuwt nogmaals voor nepadvertenties op sociale media, waarin bekende personen worden opgevoerd die zogezegd tips hebben om snel rijk te worden. De daders misbruikten in het verleden al foto's van onder anderen Natalia en An Lemmens. De waarschuwing komt er na nieuwe klachten van slachtoffers die hun gegevens invulden en nadien gebeld werden door agressieve oplichters. "Die proberen hun slachtoffers zelfs te overtuigen om hun computer over te nemen om zo overschrijvingen te doen. Ze proberen slachtoffers ook steeds grote sommen te doen beleggen in aandelen, alternatieve beleggingen en cryptomunten." (BJM)