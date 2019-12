Exclusief voor abonnees Weer hoop voor eerste echte alzheimermedicijn 07 december 2019

Er is opnieuw een lichtpuntje in de strijd tegen alzheimer. Aducanumab, het eerste medicijn dat de oorzaak van de ziekte aanpakt, werkt wel degelijk. Dat blijkt uit de eerste echte testresultaten. Eerder hadden producenten Biogen en Eisai na teleurstellende resultaten van een tussentijdse beoordeling nog de stekker uit het onderzoek getrokken. Uiteindelijk bleek na een interne herbeoordeling de werking toch mee te vallen, waarna het onderzoek in oktober nieuw leven werd ingeblazen. Een hoge dosis aducanumab, genomen voor een lange periode, zou "enige effectiviteit" kunnen hebben in de behandeling van alzheimer, zo bleek. Proefpatiënten die de hoogste dosis ontvingen, vertoonden tot wel 23% verbetering in hun klinische achteruitgang. Volgens het panel is het medicijn de eerste behandeling die de kernoorzaak van alzheimer aanpakt. Dat opent de deur voor verder onderzoek. Een onderzoekspanel bij een farmaceutische conferentie in de Verenigde Staten noemt de nieuwe testresultaten dan ook een "mijlpaal". Het Amerikaanse farmaceutisch concern Biogen en zijn Japanse partner Eisai zetten nu vaart achter de ontwikkeling van hun experimenteel middel. Komt het effectief tot een verkoopbaar medicijn, dan zou dit het eerste nieuwe zijn in vijftien jaar. (SPK)

