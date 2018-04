Weer hoofdrol voor videoref, maar spelers nemen nederlaag op zich 30 april 2018

Voor de rust had de videoref altijd moeten tussenkomen toen Koutroubis een overduidelijke trekfout op Gigot. "Het was een penalty", zegt Gigot. "Ofwel gebruik je de videoref van het begin tot het einde, ofwel gebruik je hem niet. Maar het is niet omdat we daar geen penalty kregen, dat we verloren hebben. We hebben daarna toch de 1-0 gemaakt. We zijn gewoonweg heel slecht begonnen aan de tweede helft. In België weet men nog steeds niet goed hoe men de VAR moet gebruiken. Maar wij moeten ons niet verschuilen achter de arbitrage."

