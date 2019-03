Weer hoofdrol voor VAR 07 maart 2019

En óf er nog lang gediscussieerd zal worden over dé fase uit PSG - Manchester United. Minuut 92 en bij een 1-2-stand in het voordeel van Manchester United, op dat moment onvoldoende voor de kwalificatie. Kimpembe krijgt een knal van Dalot van dichtbij tegen de arm. Duidelijk aangeschoten, maar de arm van Kimpembe was wel los van het lichaam. De Italiaanse VAR, Massimiliano Irrati, wikt en weegt en vraagt scheidsrechter Skomina naar de beelden te kijken. De Sloveen legt de bal op de stip en Marcus Rashford knalt Manchester United richting kwartfinales van de Champions League. (KDZ)

