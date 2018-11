Weer heel pak transmigranten opgepakt 73 23 november 2018

Tijdens een politieactie in het kader van de transmigrantenproblematiek zijn woensdag 73 vluchtelingen zonder papieren opgepakt in De Panne. Volgens Ine Deburchgraeve, woordvoerster van de politiezone Westkust, gaat het hoofdzakelijk om Eritreeërs en Irakezen. Ze werden aangetroffen op de bussen tussen De Panne en Duinkerke en op de kusttrams. Drie andere politiezones boden versterking. Alle transmigranten werden gearresteerd en naar het gesloten centrum in Steenokkerzeel overgebracht, waar Dienst Vreemdelingenzaken de dossiers één voor één bekijkt. "Het resultaat van deze actie is niet uitzonderlijk ten opzichte van eerdere acties. Het bewijst vooral dat er nog steeds een grote aanwezigheid van transmigranten is", besluit Deburchgraeve. (BBO)

