Wéér hattrick voor Ronaldo: magische 100 wenkt 15 november 2019

00u00 0

Cristiano Ronaldo (34) kan de magische kaap van honderd interlandgoals al ruiken. Gisteren bij de walk-over tegen Litouwen (6-0) was de aanvaller opnieuw goed voor een hattrick, waardoor zijn totaal aantal goals voor Portugal aandikt tot 98. Na Ali Daei, die liefst 109 keer scoorde voor Iran, kan Ronaldo zich kronen tot pas de tweede speler in de voetbalhistorie die honderd of meer goals voor een nationale ploeg maakte. En zie het ook wat als een revanche voor Ronaldo. Na enkele mindere prestaties in het shirt van Juventus en zijn misbaar na een wissel nog voor het uur in de topper thuis tegen AC Milan was Ronaldo erop gebrand om zich te tonen. Met de winst behoudt Portugal zijn tweede plek in de stand met een punt voorsprong op Servië. Met andere woorden: als Portugal nu ook zijn laatste klus klaart tegen Luxemburg staat de kwalificatie vast. (BF)

