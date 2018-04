wéér hattrick voor Harbaoui "In vorm van mijn leven" 18 april 2018

Hamdi Harbaoui lacht met de tegenstand in play-off 2. Amper drie dagen na zijn vierklapper tegen Moeskroen was de Tunesiër gisteren in Lierse wéér goed voor een hattrick. "En eigenlijk hadden het er opnieuw vier moeten zijn", lachte de spits. "Want voor rust keurde de lijnrechter onterecht een doelpunt af voor buitenspel." Niettemin worden zijn cijfers bij Essevee alsmaar indrukwekkender. Maar liefst 14 goals in zijn eerste tien wedstrijden - een waanzinnig gemiddelde van één treffer om de 64 minuten. Gisteren zette de spits na rust eerst een penalty om, kopte hij twee minuten later een voorzet tegen de netten en vervolledigde hij zijn hattrick met een intikker. "Ik ben in de vorm van mijn leven", besefte Harbaoui breed grijnzend in de catacomben van het Lisp. "Ik ben 33, dat is een leeftijd waarvan mensen zeggen dat het aan de oude kant is. (lacht) Maar ik voel me uitstekend. Ik voel me zelfs niet moe na de match. En nochtans volgen de wedstrijden elkaar kort op." Bij KV Kortrijk beginnen ze ongetwijfeld al te panikeren. Slagen zij er vrijdag wél in om het doelpuntenmonster van play-off 2 te ketenen? Want zijn honger is nog lang niet gestild. "Ik hoop deze periode zo lang mogelijk door te trekken." Slik. (VDVJ)

