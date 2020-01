Exclusief voor abonnees Wéér gooit PS deur dicht voor N-VA 16 januari 2020

"Regeren met N-VA? We doen het niet." Een duidelijk statement van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) gisteren in 'De Ochtend' op Radio 1. Hij herhaalt daarmee nog maar eens het standpunt waar de Franstalige socialisten al maanden aan vasthouden. Toch zijn informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) een coalitie met N-VA én PS aan het onderzoeken. Sp.a-politica Freya Van den Bossche vindt het dan ook jammer dat de Franstalige socialisten niet willen luisteren naar N-VA. Ze stelt duidelijk dat haar partij niet is "vastgeklikt" aan de PS. Ook sp.a-voorzitter Conner Rousseau begrijpt de houding van zusterpartij PS niet - al stelt hij zich ook vragen bij de wil van andere partijen. "Stop met die spelletjes, zet u samen en bekijk waar er overeenkomsten zijn. Laat de informateurs eens onderzoeken of wie voor de camera's een hand uitsteekt ook ernstig is." (FME)

