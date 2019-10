Exclusief voor abonnees Wéér gevallen in afdaling Sormano Bakelants 109de & laatste 14 oktober 2019

We troffen een geëmotioneerde Jan Bakelants (33) na de finish. De Kempenaar was in de afdaling van de Sormano ten val gekomen en dat had hem helemaal uit zijn lood geslagen. Fysiek bleef de schade beperkt tot schaafwonden, maar mentaal kreeg de renner een knak. Twee jaar geleden was hij immers in dezelfde afdaling al heel zwaar ten val gekomen: Bakelants belandde toen in de ravijn en brak vier wervels in zijn rug en lenden - dat had het einde van zijn carrière kunnen zijn, of nog erger. Dat hij bij zijn rentree in Lombardije opnieuw, en op quasi dezelfde plaats, onderuit ging, kwam hard binnen. Bakelants met tranen in de ogen: "Ik reed nog zo voorzichtig en toch gebeurde het weer. Om zot van te worden." Het feit dat hij de wedstrijd nog uitreed, is gezien de omstandigheden en de toestand waarin Bakelants verkeerde een prestatie op zich. Het hele verhaal kan u lezen op onze website hln.be. (BA)

