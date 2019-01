Weer gesprek met Vranjes na nieuw Facebook-incident 16 januari 2019

Heeft het überhaupt zin? Voor de tweede keer dit seizoen zal manager Michael Verschueren met Ognjen Vranjes praten over zijn bedenkelijke gedrag naast het veld. De Bosnische verdediger kwam in opspraak na een Facebookpost van zangeres Jelena Karleusa, waarin ze beweert dat Vranjes haar met de dood bedreigde na geweigerde avances. Ook deelde ze een 'dick pic' (een foto van de penis) van Vranjes met haar volgers. Wanneer het gesprek plaatsvindt, is niet duidelijk, Anderlecht wacht op meer informatie. Gisteren was de speler, die vertrekken moet, alvast niet op Neerpede. Hij is ziek. Liefdesverdriet? (PJC)