Weer geen Musonda bij beloften 17 maart 2018

Geen sprake van toenadering tussen Charly Musonda en Jong België. De middenvelder van Celtic toont zich nog steeds niet bereid om voor de beloften te spelen. En dus nam Johan Walem hem opnieuw niet op in zijn selectie. "Ik heb niets meer van Charly gehoord", aldus de bondscoach. "Ach, hij heeft zijn keuze gemaakt. We gaan verder met de jongens die wél graag bij ons zijn." De U21 oefenen op 22 maart tegen Nederland. Vier dagen later wacht een belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd in Leuven tegen Hongarije. (VDVJ)