Weer geen clean sheet, wél cruciale wereldsave

Sinan Bolat wacht nog altijd op zijn eerste clean sheet van de competitie, maar de keeper van Antwerp speelde op Gent wel een belangrijke rol. Bij een 1-0-stand hield hij met een wereldsave David van een doelpunt. "Achteraf bekeken bleek dat een cruciale redding. Het was al even geleden dat ik de ploeg op deze manier nog eens heb kunnen helpen, dus dit doet deugd", zei Bolat, die verkennende gesprekken met Antwerp voert over de verlenging van zijn aflopende contract. "Dat we nu al zes keer speelden tegen een ploeg uit de G5 en geen enkele keer verloren, wil zeggen dat we niks tekortkomen om ons te meten met de groten." (KDC)