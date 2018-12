Weer ereplaats voor Cant 29 december 2018

Woensdag werd ze geklopt door Marianne Vos en Lucinda Brand in Zolder, gisteren moest wereldkampioene Sanne Cant opnieuw vrede nemen met een ereplaats. In de sprint raakte ze niet voorbij Brand. Denise Betsema en Laura Verdonschot eindigden als derde en vierde. "Brand legde in de voorlaatste ronde een verschrikkelijk hoog tempo op", vertelde Cant. "Daarvan moest ik even recupereren. In de slotronde lag het tempo iets lager. Ik draaide als tweede de laatste rechte lijn op, ideaal, dacht ik. Tot zij aanzette... Het goede nieuws is dat ik steviger leider word in de DVV Trofee." (BA)