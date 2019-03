Weer een dagelijkse 'afspraak' met Bart Schols 11 maart 2019

Na een afwezigheid van meer dan twee maanden neemt Bart Schols (44) vanaf vanavond weer het roer over in 'De afspraak' op Canvas. Sinds begin januari modereerde Phara de Aguirre het actuamagazine. Daarvoor had Schols, van bij de start in 2015, de presentatie altijd alleen op zich genomen. "Canvas wil het gewicht van het sleutelprogramma niet langer het hele jaar door op de schouders van één presentator leggen, hoe sterk Bart ook is", liet netmanager Olivier Goris eind vorig jaar weten.

