Weer drie soldaten gewond door bermbom in Mali 27 januari 2020

Drie Belgische militairen zijn gewond geraakt toen hun voertuig op een bermbom reed in het noorden van Mali. Eén militair, die zich blesseerde aan de voeten, werd per helikopter overgevlogen naar een Frans militair ziekenhuis in Gao. De twee anderen, van wie er één een gebroken arm heeft, werden ter plaatse verzorgd en met een ambulance weggebracht. Hun families werden vrijdagavond, kort na het incident, op de hoogte gebracht.

