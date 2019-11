Exclusief voor abonnees Weer dag vol geweld op Gazastrook: al 23 doden 14 november 2019

Israëlische luchtaanvallen doodden gisteren 13 Palestijnen in de Gazastrook. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid in Gaza. Zo stijgt de dodentol naar 23 in een tweedaagse escalatie van geweld sinds Israël de aanval inzette om een leider van Islamitische Jihad te doden, de alliantie van Palestijnse splintergroeperingen. Militanten in de Gazastrook vuurden sinds dinsdagochtend meer dan 220 raketten af richting Israël, het Israëlische leger antwoordde met luchtaanvallen. De Palestijnen reageerden op een aanval op een militaire leider van de Islamitische Jihad in de Gazastrook, Baha Abu al-Ata. Zijn vrouw kwam ook om het leven bij de nachtelijke verrassingsaanval van eergisteren. "Stop jullie aanvallen, of jullie krijgen nog meer te incasseren", waarschuwde Israëlisch premier Benjamin Netanyahu gisteren.

