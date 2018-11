Weer boycot van werknemers Amazon 24 november 2018

Werknemers van de Amerikaanse internetreus Amazon in Spanje, Duitsland en Groot-Brittannië hebben net gisteren het werk neergelegd. Ze eisen betere werkomstandigheden. De stakers zetten hun acties kracht bij met de hashtag #Amazonwearenotrobots (Amazon, wij zijn geen robotten). Het is de tweede actie op een promotiedag: in juli werd er al actiegevoerd op 'Prime Day'. Volgens Amazon hadden de acties nauwelijks impact en gingen de meeste werknemers wél aan de slag. In Spanje zijn alvast nog meerdere werkonderbrekingen gepland, een zevental vanaf zaterdag tot begin 2019.