Weer boete en rijverbod voor El Ghanassy

Profvoetballer Yassine El Ghanassy (28) is in de Brugse politierechtbank voor de zoveelste keer veroordeeld voor een snelheidsovertreding. De flankaanvaller uit La Louvière werd in maart 2017 geflitst met 64km/u in de bebouwde kom in Oostende en betaalde de voorgestelde minnelijke schikking niet. Daardoor kwam de zaak voor de rechtbank. "Door zijn verhuis naar verschillende ploegen ontstond er een hele tijd een administratieve rompslomp", zegt zijn advocaat. Verder onderzoek bracht aan het licht dat de voetballer op het moment van de feiten eigenlijk niet eens mocht rijden. Hij moest zijn theoretisch en praktisch rijexamen nog afleggen na een eerdere veroordeling. De politierechter veroordeelde El Ghanassy alles samen tot een geldboete van 4.200 euro en zes maanden rijverbod, waarvan drie maanden met uitstel. Volgens zijn advocaat heeft El Ghanassy zijn opgelegde proeven nog steeds niet afgelegd. (MMB)

