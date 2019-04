Exclusief voor abonnees Weer blessure Vermaelen 09 april 2019

Het houdt niet op voor Thomas Vermaelen (33). Door hinder aan de hamstring reist de Barça-verdediger niet naar Manchester United voor het Champions League-duel van morgen. Sinds 16 februari kwam hij niet meer in actie voor de Blaugrana door een letsel aan het bovenbeen. Tegen Cyprus speelde Vermaelen wel negentig minuten voor de nationale ploeg. De opeenstapeling van blessures zorgt ervoor dat de verdediger geen toekomst meer heeft in Camp Nou. Sinds 2014 was hij meer dan 600 dagen out. Vermaelen speurt sinds januari naar een nieuwe club. (VDVJ)