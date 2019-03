Weer Belgen gevlucht uit laatste bolwerk IS 07 maart 2019

In Syrië blijven er mensen wegvluchten vanuit Al-Baghouz, het allerlaatste bolwerk van IS. Daar is de overwegend Koerdische militie SDF bezig aan een slotoffensief. De afgelopen paar dagen zouden zich ook weer enkele Belgische Syriëstrijders hebben overgegeven. Zij worden gevangengehouden in Koerdische kampen, waardoor het aantal Belgen - kinderen inbegrepen - daar nu oploopt tot een zestigtal. (GVV)

