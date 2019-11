Exclusief voor abonnees Weer bekers op het veld: match 10 minuten stilgelegd 12 november 2019

00u00 0

Antwerp-Club Brugge lag tien minuten stil nadat vanuit de Antwerpse spionkop enkele bekers bier op het veld werden gegooid. De poppen gingen aan het dansen toen ref Van Driessche vlak voor de harde kern een overtreding floot van Ritchie De Laet, die nochtans zuiver de bal speelde. Een paar heethoofden uitten daarop hun ongenoegen door met drankbekers te gooien. Van Driessche besloot dan maar om naar binnen te gaan en de gemoederen even te laten bedaren. Voordien hadden enkele Antwerpfans trouwens ook al een grootscheepse actie met Bengaals vuurwerk in mekaar gestoken. Het laat zich raden dat de voetbalbond de Great Old binnenkort een boete zal geven voor beide incidenten. (KDC)