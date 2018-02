Weer 90 minuten Kompany 05 februari 2018

00u00 0

Da's twee in een week tijd. De broze spieren van Vincent Kompany hielden op Burnley stand. De aanvoerder kreeg de voorkeur op aanwinst Laporte, die nog niet gewend is aan het fysieke voetbal in de Premier League. Vandaar dus Kompany in de ploeg. Stevige doch breekbare jongen, maar sterk in de lucht. Hij was op Burnley vooral de sloopkogel. Barnes ging neer nadat hij het in de lucht had moeten afleggen. Collega-spits Vokes kreeg bij een kopduel het lijf van Kompany tegen zich. En bij een kopkans nam de Rode Duivel in zijn val ook doelman Pope mee. Zo doen ze dat doorgaans bij Burnley ook. De aanvoerder gaf het voorbeeld. City ging zich niet laten afbluffen, maar verspeelde na een mindere tweede helft toch punten. Kompany: "Ik ben weer fit."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN