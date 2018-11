Weer 8 migranten gered op Kanaal 26 november 2018

Acht onderkoelde migranten zijn in de nacht van zaterdag op zondag gered op het Kanaal, op zo'n 19 kilometer van Sangatte in het noorden van Frankrijk. Volgens de maritieme autoriteiten probeerden ze de oversteek naar Groot-Brittannië te maken. De acht waren aan boord van een opblaasboot toen ze rond 3 uur de Franse hulpdiensten contacteerden, zo blijkt uit een mededeling van de prefectuur voor Kanaal en Noordzee. De identiteit van de geredden is onduidelijk. De hulpdiensten organiseerden een reddingsactie en vonden hen rond 5.20 uur. De migranten werden opgevangen door de Franse brandweer en overgedragen aan de grenspolitie. Deze nieuwe oversteekpoging komt er nadat eerder al 18 migranten onder dezelfde omstandigheden werden gered in de nacht van woensdag op donderdag, 8 vrijdagmorgen en 5 zaterdagochtend. In totaal zijn de voorbije maand al zo'n 100 migranten uit het Kanaal gered.

