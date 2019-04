Exclusief voor abonnees Weer 7% minder vacatures 09 april 2019

Er zijn weer minder vacatures in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van VDAB. In maart kreeg de overheidsdienst 24.383 openstaande vacatures binnen - een daling van 6,8% tegenover vorig jaar. In januari was er ook al een daling van 2,1%. Februari kende dan weer een forse stijging. "Het is nog niet duidelijk of dit een omslag betekent in de groei van het aantal ontvangen vacatures. Dat zou de volgende maanden moeten blijken", klinkt het bij de VDAB.