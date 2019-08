Exclusief voor abonnees Wéér 6.000 koffers achtergebleven op Zaventem 05 augustus 2019

Veel gevloek op Brussels Airport dit weekend. Net op het drukste moment van het jaar - liefst 83.000 passagiers waren er zaterdag - blokkeerde het bagagesysteem. 6.000 koffers bleven achter. Oorzaak was een banaal voorval, zaterdag rond 6 uur: een riem rond een koffer kwam los en raakte verstrikt in het bagagesysteem. Pas drie uur later was dat opgelost.

