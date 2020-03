Exclusief voor abonnees Weer 514 doden in Spanje 25 maart 2020

00u00 0

Spanje blijft een hoge tol betalen. In 24 uur zijn nog maar eens 514 mensen bezweken aan Covid-19. Dat brengt het totale dodental voorlopig op 2.696. Ook het aantal besmettingen blijft exponentieel stijgen: in één dag kwamen er 6.000 nieuwe infecties bij of een stijging met 20%, waardoor nu al 39.673 Spanjaarden officieel het virus hebben opgedaan. Madrid blijft het zwaarst getroffen, met 12.352 besmettingen en 1.535 sterfgevallen. Om alle slachtoffers te kunnen opbaren, heeft de stad een ijspiste moeten openstellen. De eerste lijkkisten werden er gistermiddag heengebracht. Ook in Catalonië en het Baskenland houdt corona lelijk huis.

