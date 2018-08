Weer 2 kilometer koperdraad verdwenen 22 augustus 2018

Aantal diefstallen piekt

Een grote koperdiefstal in De Panne heeft gisterenmorgen het treinverkeer even in de war gestuurd. Dieven gingen aan de haal met liefst twee kilometer koperdraad. "Onze meldkamer kreeg een storing binnen bij een spoorwegovergang in de Veurnestraat omdat de slagbomen niet in werking traden. We veronderstelden een technische panne. Maar toen onze herstelploeg ter plaatse was en er een nieuwe storing bij een overweg in de Oosthoekstraat binnenkwam, werd duidelijk wat er aan de hand was", zegt de woordvoerster van Infrabel. Dieven hadden op een traject van twee kilometer tussen Koksijde en station Adinkerke de koperkabels verwijderd uit een sleuf. "En die voorzagen de slagbomen van stroom. Een trein had ongeveer 35 minuten vertraging door de diefstal."

