Weemaes naar Sport Vlaanderen-Baloise 03 mei 2018

00u00 0

Toptalent Sasha Weemaes wordt op 1 juli al prof bij Sport Vlaanderen-Baloise. Dat maakte het team zelf bekend. De 20-jarige Waaslander, rijdend voor het EFC-L&R-Vulsteketeam van Michel Pollentier en Wim Feys, pakte zondag in Vresse-sur-Semois na de provinciale ook de nationale titel in het tijdrijden bij de U23. Weemaes won dit seizoen ook al de Handzame Challenge en was tweede in de Zuid-Kempische Pijl en de Nederlandse ZLM Tour, wedstrijd voor de Nations Cup. Hij is ook een uitstekend pistier. (JDK/DMM)