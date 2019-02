Weekloon boete voor Kepa 27 februari 2019

Of zijn opstandige doelman vandaag speelt, wilde Maurizio Sarri niet vertellen. "Ik wil een boodschap naar mijn groep sturen: dat kan betekenen met of zonder Kepa", zei de Italiaan. Sarri had maandag een lang gesprek met de Bask, die zondag in de League Cup-finale weigerde gewisseld te worden. Trainer en dokters dachten dat hij door een kramp niet verder kon. De speler dacht daar anders over. Kepa excuseerde zich tegenover trainer, spelers en staf. De club legde hem, zonder inmenging van Sarri, ook een boete van een weekloon op. Een die meer dan 180.000 euro bedraagt. Voor Sarri is het incident gesloten. (KTH)