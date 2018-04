Weekendje walvis redden 10 april 2018

8 meter lang en 6.000 kilogram zwaar. Toch ligt deze machtige bultrugwalvis uitgeteld op het strand in het Argentijnse Mar del Plata. Afgelopen zaterdag spoelde het zwaargewicht aan en sindsdien is de hele buurt dag en nacht in de weer geweest om het dier gehydrateerd te houden en het zal uiteindelijk terug in de zee gebracht worden. Waarom de bultrug aanspoelde, is nog niet duidelijk. Mogelijk is hij ziek, of raakte hij gedesorienteerd.

