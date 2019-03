Weekenddienst, dus geen Dodentocht 25 maart 2019

De Dodentocht is geen Tomorrowland. Vorige zaterdag moest je om 9 uur inschrijven en om 11 uur waren de inschrijvingen afgesloten. Geen feestelijke editie 2019 voor de palliatieve verpleegkundige die dan dienst had, de treinbestuurder die mij naar de les bracht, de werknemers in de elektriciteitscentrales. Al die mensen kregen niet eens de kans zich in te schrijven. Of je nu al zeven maal hebt deelgenomen - zoals ik- of je denkt: wow, een feesteditie, daar ga ik eens de sfeer van opsnuiven. Zou men gratis bier ronddelen? Het enige dat telt: zorg dat je op zaterdagochtend aan je computer zit. Of je nu kan of niet, of dat rechtvaardig is of niet.

Marc Buelens, De Haan

