Week vol luxe en wellness 09 juli 2018

00u00 0

'Met Vier in Bed' ontdekt deze week opnieuw vier adresjes in eigen land. De week gaat op een steenworp van Ieper van start, in Passendale. Daar ligt een voormalige oude boerderij, 't Baertshof. Het is de vakantiewoning met vier kamers van gastvrouw Kristien en haar dochter Eva (foto). Het verblijf is een eerbetoon aan Kristiens ouders en grootouders, die jarenlang hard geboerd hebben op het domein.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN